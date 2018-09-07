《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署網站公布，本周一（３日）中國駐埃塞俄比亞大使
代表海關總署，與埃塞俄比亞財經合作部國務部長阿德馬蘇，在北京共同簽署了大豆輸華植物檢
疫要求議定書，標誌著埃塞俄比亞大豆可以正式向中國出口。
海關總署表示，埃塞俄比亞是非洲農業大國，近年來大豆種植產業發展增長很快，是新興大
豆輸出國，開放埃塞俄比亞大豆進口，將加強中埃農產品貿易往來，豐富中國進口大豆來源市場
，滿足國內產業需求發揮積極作用。（ｅｙ）
07/09/2018 15:43
【貿易開戰】海關總署：開放埃塞俄比亞大豆向中國進口
《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署網站公布，本周一（３日）中國駐埃塞俄比亞大使
代表海關總署，與埃塞俄比亞財經合作部國務部長阿德馬蘇，在北京共同簽署了大豆輸華植物檢
疫要求議定書，標誌著埃塞俄比亞大豆可以正式向中國出口。
海關總署表示，埃塞俄比亞是非洲農業大國，近年來大豆種植產業發展增長很快，是新興大
豆輸出國，開放埃塞俄比亞大豆進口，將加強中埃農產品貿易往來，豐富中國進口大豆來源市場
，滿足國內產業需求發揮積極作用。（ｅｙ）
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