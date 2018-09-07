《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布最新數據顯示，中國８月外匯儲備３１０９７﹒２
億美元，按月減少８２﹒３億美元，結束連續兩月升勢，７月為增加５８﹒１７億美元。
中國８月外匯儲備２２１９０﹒２５億ＳＤＲ，７月為２２１９３﹒８９億ＳＤＲ。
（ｂｉ）
07/09/2018 16:16
【外儲回落】中國８月外儲降至３﹒１１萬億美元，終結兩連升
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布最新數據顯示，中國８月外匯儲備３１０９７﹒２
億美元，按月減少８２﹒３億美元，結束連續兩月升勢，７月為增加５８﹒１７億美元。
中國８月外匯儲備２２１９０﹒２５億ＳＤＲ，７月為２２１９３﹒８９億ＳＤＲ。
（ｂｉ）
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