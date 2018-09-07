《經濟通通訊社７日專訊》上海機場（滬：６００００９）公告，與日上上海簽訂上海浦東
國際機場免稅店項目經營權轉讓合同，合同為期７年，日上上海將在浦東機場經營１﹒６９萬平
方米的免稅店。上海機場預計，合同順利實施預計將對２０１９年至２０２５年營業收入產生積
極影響，預計每年保底銷售提成合計４１０億元人民幣。（ｅｙ）
07/09/2018 17:35
【Ａ股動向】上海機場轉讓免稅店７年經營權，料提成４１０億元
《經濟通通訊社７日專訊》上海機場（滬：６００００９）公告，與日上上海簽訂上海浦東
國際機場免稅店項目經營權轉讓合同，合同為期７年，日上上海將在浦東機場經營１﹒６９萬平
方米的免稅店。上海機場預計，合同順利實施預計將對２０１９年至２０２５年營業收入產生積
極影響，預計每年保底銷售提成合計４１０億元人民幣。（ｅｙ）
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