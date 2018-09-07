【ＦＯＣＵＳ】侵侵陷「政變門」，「狂人」本性恐變本加厲

【ＦＯＣＵＳ】市場預計最快周四（６日）公布的「２０００億美元」關稅之箭至今隱而不

發，或顯示近日陷於「政變門」的侵侵暫時分身乏術。自侵侵的「死對頭」《紐約時報》當天發

布一篇題為「Ｉ ａｍ ｐａｒｔ ｏｆ ｔｈｅ ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ ｉｎｓｉｄｅ

ｔｈｅ Ｔｒｕｍｐ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ（我是特朗普政府中的一名抵抗者）」的

匿名文章起，一邊是誓要揪出「反骨仔」的總統，另一邊是爭相撇清關係的白宮要員，分分鐘好

看過「無間道」和「紙牌屋」。

「政變門」對中美貿易戰有無影響？匿名者乃至「水門事件」記者新著對侵侵性格的披露會

否啟示北京？好戲或還在後頭。



＊匿名者指總統性格衝動對抗＊



就在紐時匿名文章發表前一日，曾經披露「水門事件」的《華盛頓郵報》資深記者鮑勃．伍

德沃德（Ｂｏｂ Ｗｏｏｄｗａｒｄ）就在其將於下周二（１１日）正式發售的的新書－－《恐

懼：特朗普在白宮（Ｆｅａｒ：Ｔｒｕｍｐ ｉｎ ｔｈｅ Ｗｈｉｔｅ Ｈｏｕｓｅ）》中，

用諸多細節描述了白宮幕僚們面對特朗普的「精神崩潰（ｎｅｒｖｏｕｓ

ｂｒｅａｋｄｏｗｎ）」和籌劃的「行政政變（ａｎ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ

ｃｏｕｐ ｄ’ｅｔａｔ）」，包括從總統辦公桌取走官方文件令其無法看到或簽署等。

侵侵砲轟「這只不過是又一本糟糕的書」話音未落，再爆出的匿名文章似再印證「政變」確

有其事。自稱「特朗普政府的高級官員」的作者就指，選擇把國家放在首位的政府內部人士，正

在進行一種安靜的抵抗（ｑｕｉｅｔ ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ），包括悄悄議論啟用憲法第２５

修正案（涉及罷免現任總統的措施），更形容總統的領導風格衝動、對抗、小器和低效。



＊麥樸思：人幣匯率或跌到８＊



匿名文章事件被認為是美國近代總統史上前所未有。侵侵隨即在推特發文怒稱，「如果這個

沒膽量（ｇｕｔｌｅｓｓ）的匿名人士確實存在，為了國家安全，紐時必須立刻將他╱她交給政

府！」

更具戲劇性的是，有程序員發布腳本，將匿名文章與白宮內閣成員的推特文章進行對比，相

關係數指向副總統彭斯為匿名文章作者的可能性更高。此外，匿名文章尾段形容較早前逝世的麥

凱恩為北極星（ｌｏｄｅｓｔａｒ），而彭斯之前亦多次使用該冷門字眼。

不過，副總統彭斯辦公室已表示「不屑於這種業餘行為」，國務卿蓬佩奧、國家情報總監科

茨、國防部長馬蒂斯、財政部長努欽、國土安全部長尼爾森等亦都紛紛否認與文章有關。

無論暢銷新書和匿名文章的真實性如何，侵侵的黨友就警告，紐時的專欄文章將加劇總統的

偏執（ｐａｒａｎｏｉａ），而非摧毀（ｒｕｉｎ）他。此從侵侵最新表示「不排除政府本月底

關門的可能性」的表述可見一斑。白宮目前的撥款法案將於１０月１日凌晨到期，但侵侵仍決意

為在美墨邊境修建邊境牆落實更多預算。

坊間並擔心，「政變門」事件恐令侵侵對華採取２５％的預期區間最高水平頂格加徵關稅。

瑞銀預計，倘若事實真的如此，標普５００指數可能會下跌５％，錄４月以來的最大回撤。「新

興市場教父」麥樸思（Ｍａｒｋ Ｍｏｂｉｕｓ）亦火上澆油指，人民幣匯率或跌到８（ｍａｙ

ｓｉｎｋ ｔｏ ８）。（經濟通通訊社 俞瑾）

