【新股上市】大新推美團認購優惠，貸款利率低至２﹒３８％

《經濟通通訊社７日專訊》大新銀行（０２３５６）公布推出「美團點評」新股認購貸款優

惠，只需親臨分行申請「美團點評」新股認購貸款，可豁免手續費，貸款利率低至２﹒３８％，

只適用於貸款額５０萬元至５００萬元。（ｃｙ）

