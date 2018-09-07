《經濟通通訊社７日專訊》大新銀行（０２３５６）公布推出「美團點評」新股認購貸款優
惠，只需親臨分行申請「美團點評」新股認購貸款，可豁免手續費，貸款利率低至２﹒３８％，
只適用於貸款額５０萬元至５００萬元。（ｃｙ）
07/09/2018 16:32
【新股上市】大新推美團認購優惠，貸款利率低至２﹒３８％
《經濟通通訊社７日專訊》大新銀行（０２３５６）公布推出「美團點評」新股認購貸款優
惠，只需親臨分行申請「美團點評」新股認購貸款，可豁免手續費，貸款利率低至２﹒３８％，
只適用於貸款額５０萬元至５００萬元。（ｃｙ）
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