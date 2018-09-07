《經濟通通訊社７日專訊》樺欣控股（０８４４２）宣布，截至今年７月底止３個月（首財
季），錄得稅後溢利約１４０萬元，去年同期則錄得溢利約６７０萬元。有關跌幅主要由於
２２０萬元的相關專業費用增加，以及未實現匯兌虧損淨額約１７０萬元所致。
該公司預期將於本月１２日（下周三）公布業績。（ｍｗ）
07/09/2018 09:06
【企業盈警】樺欣控股（０８４４２）料首財季溢利減至１４０萬元
《經濟通通訊社７日專訊》樺欣控股（０８４４２）宣布，截至今年７月底止３個月（首財
季），錄得稅後溢利約１４０萬元，去年同期則錄得溢利約６７０萬元。有關跌幅主要由於
２２０萬元的相關專業費用增加，以及未實現匯兌虧損淨額約１７０萬元所致。
該公司預期將於本月１２日（下周三）公布業績。（ｍｗ）
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