【企業盈警】樺欣控股（０８４４２）料首財季溢利減至１４０萬元

《經濟通通訊社７日專訊》樺欣控股（０８４４２）宣布，截至今年７月底止３個月（首財

季），錄得稅後溢利約１４０萬元，去年同期則錄得溢利約６７０萬元。有關跌幅主要由於

２２０萬元的相關專業費用增加，以及未實現匯兌虧損淨額約１７０萬元所致。

該公司預期將於本月１２日（下周三）公布業績。（ｍｗ）

