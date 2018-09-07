【北水炒Ｄ乜】北水流入９億，４﹒６億買工行，騰訊獲低吸近１億

《經濟通通訊社７日專訊》港股周四再跌２６９﹒０３點或０﹒９９％，收報

２６９７４﹒８２點。

北水周四流入９﹒３億元人民幣，為連續五個交易日淨流入；其中北水流入最多的個股為工

行（０１３９８）、匯控（００００５）、騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）；相反沽

盤最多的個股為平保（０２３１８）、中國太平（００９６６）、石藥（０１０９３）。

全日主板成交１０４９﹒５９億元，較周三（５日）上升１０﹒２５％；港股通成交額

８４﹒２７億，佔大市成交８﹒０３％。



＊市傳內地網遊將徵３５％稅，騰訊急挫３％北水買１億＊



據《南方都市報》引述遊戲業界人士指，未來每款遊戲可能將會徵收３５％的專項稅，亦會

實行遊戲版號配額制。另外，騰訊的手機遊戲《王者榮耀》於下周六（１５日）前後將啟動最嚴

實名制，該遊戲更會接入內地公安權威數據平台進行校驗，若發現玩家未成年，便會將其納入防

沉迷體系中，日後更會將實名制引進至旗下其他遊戲產品。連串壞消息導致騰訊股價再次跳水，

周四全日再挫３﹒１４％，收報３１４﹒６元，創一年新低。北水周四趁低吸納騰訊，淨流入

９３８８萬，過去四日合計淨沽盤１﹒６１億。

豐盛控股（００６０７）獲北水流入８２０７萬。



＊銀行股有北水追捧，工行再錄４﹒６億買盤＊



大市向下，銀行股再成北水避險處，工行全日淨流入４﹒５７億，為全日最多北水買盤的個

股，過去四日合計淨流入１６﹒２３億；匯控錄淨流入２﹒７９億，過去四日合計淨流入

８﹒７４億，農行（０１２８８）淨買盤５０１２萬。另外，友邦錄北水買盤８０６３萬。

沽盤方面，北水分別沽售平保１﹒０８億；沽中國太平１﹒０１億；沽石藥９１０９萬。

（ｅｎ）

