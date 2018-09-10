【跌跌不休】中美貿易戰威脅增，港股跌２３９點午收２６７３３



《經濟通通訊社１０日專訊》美國對２０００億美元中國貨加徵關稅的諮詢期結束，但美國

總統特朗普威脅，加碼對額外２６７０億美元的中國進口商品徵稅，並在短時間通知後執行，美

股周五（７日）下跌。道指跌７９點，至２５９１６點，全周跌０﹒２％；標普５００指數跌６

點，至２８７１點，全周跌１％；納指收跌２０點，至７９０２點，全周大跌２﹒６％，跌幅為

３月底以來最大。

貿戰陰霾下，港股今早低開５１點，開報２６９２２點，多隻重磅藍籌續受壓，早段跌幅擴

大至逾４００點，低見２６５６２點，創逾一年新低，最終半日收跌２３９點或０﹒８９％，報

２６７３３點。半日主板成交５２７﹒８３億元。

國指午收１０４６５點，跌９３點或０﹒８９％；滬指半日收２６８５點，跌０﹒６３％，

成交６０９﹒２３億元人民幣。



＊匯控友邦受壓拖累大市，恆指新貴隨市下挫＊



騰訊（００７００）上周五以３１０﹒８至３１１﹒６元，回購２﹒２７萬股，涉資約

７０７萬元，是４年來首次作出回購。大摩發表報告指，即使回購規模不大，是次回購顯示集團

對長遠前景有信心。騰訊早上曾衝上３２２元，但股價其後回落，半日收跌０﹒１％，報

３１６﹒４元。

其他重磅藍籌股，匯控（００００５）續尋底，半日跌１﹒３％，報６６﹒３５元；港交所

（００３８８）遭高盛調低三年盈利預測，跌０﹒４％，報２１６元；友邦（０１２９９）除淨

，跌逾２﹒１％，報６２﹒４元；中移動（００９４１）逆市升０﹒３％，報７５﹒９元。

恆指今日正式換馬，兩藍籌新貴成交活躍但隨市下挫，申洲（０２３１３）軟跌０﹒５％，

報９６﹒４５元；中生製藥（０１１７７）跌２﹒３％，報９﹒０３元。

人民幣向下，兌一美元中間價今報６﹒８３８９，貶１７７點子，結束兩連升。內銀股普遍

下挫，郵儲行（０１６５８）跌２﹒７％，報４﹒６元；建行（００９３９）跌１﹒２％，報

６﹒５９元；工行（０１３９８）跌０﹒９％，報５﹒５９元；中行（０３９８８）跌１﹒２％

，報３﹒３９元；農行（０１２８８）挫１﹒１％，報３﹒６６元。



＊特朗普籲蘋果美國設廠，手機設備股大跌＊



特朗普在社交媒體發文，促蘋果公司將生產線撤華返美，以避免受中美貿易戰影響；另外，

中國信息通信研究院報告顯示，８月國內手機市場出貨量３２６０萬部，同比降近２１％。手機

設備股顯著回吐，瑞聲（０２０１８）急挫３﹒９％，報７９﹒５元；舜宇（０２３８２）亦跌

近３﹒９％，報８９﹒９元；通達（００６９８）急跌６﹒３％，報１﹒０５元。

賭股連日受壓，銀娛（０００２７）連跌三日累挫１１﹒４％後，今續跌１﹒３％，報

５１﹒３５元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒９％，報１８﹒７６元；金沙（０１９２８）跌

２﹒５％，報３３﹒７元。

內房股幾乎全線下滑，大和資本發表報告，指大部分內房的毛利及純利增長加強，但一些公

司的強勢未必可以持續，維持對內房「中性」評級。恆大（０３３３３）跌１﹒１％，報

２６﹒１元；碧桂園（０２００７）跌２﹒２％，報１０﹒５６元；萬科（０２２０２）逆市微

升０﹒２％，報２５﹒１元。

眾安在綫（０６０６０）創上市新低，跌５﹒９％，報３１﹒１５元。

（ｄａ）

