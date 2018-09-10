【跌跌不休】港股下行風險高，沽出股票期貨對沖正股下跌風險

《經濟通通訊社記者謝紹銘１０日報道》港股繼上周累挫９１５點，兼連續兩日創逾一年新

低後，今日港股亦繼續受壓，再創出近１４個月低位。有傳聞指出，內地投資者大手買入恆指及

騰訊（００７００）認沽期權，因此成為近日跌市元兇之一。鼎成證券投資策略總監熊麗萍對《

經濟通通訊社》表示，暫時難以確認該傳聞的真偽，因目前內地投資者對港股的參與度愈來愈低

，亦較難參與本港衍生工具的買賣。



＊熊麗萍：恆指期貨涉及高槓桿，風險較認沽期權高＊



不過，熊麗萍又指，即使沒有內地投資者大手買入衍生工具做淡港股，但在中美貿易戰愈演

愈烈下，美國總統特朗普更威脅對華約２６７０億美元進口商品徵收關稅，更暗示日本會是下一

個貿易戰目標，儘管市場上有不少反對聲音，但特朗普依然對華採強硬態度，預期港股後市會保

持一浪低於一浪的走勢，料會跌穿２６０００關。

目前大市氣氛偏弱，持續向下尋底的機會亦相當高，惟熊麗萍認為，投資者亦不宜購入認沽

期權，因隨著時間值的損耗，持有的風險亦愈來愈大，故投資者需有一定的風險承受能力。另外

，熊麗萍亦不建議投資者進行小型恆指期貨（細期）操作，主要由於期指是從單邊市獲利，縱使

大市向下機會高，但短期仍會出現局部技術性反彈，加上期指涉及高槓桿，風險較認沽期權高。

然而，以目前市況下，熊麗萍則建議投資者可以沽出股票期貨操作，以騰訊為例，當騰訊股

價急跌時，若進行上述操作，投資者則可從股票期貨中獲利，以對沖正股下跌的風險；相反，當

正股價格上升時，投資者則會從沽出股票期貨中錄得損失。事實上，由於股票期貨槓桿比率較期

指低，於大跌市下亦不失作為一種平衡投資風險的方法之一。

