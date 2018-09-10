《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，美國與日本已就貿易展開磋商，稱日方
已了解到若無法達成協議將會是一個大問題。
特朗普已就貿易問題對中國、墨西哥、加拿大與歐盟發出挑戰，同時亦對日本的龐大貿易逆
差表達不滿，但並未要求日本採取具體舉措解決貿易不平衡的問題。（ｍｎ）
10/09/2018 08:46
【貿易開戰】特朗普：美國與日本已展開貿易磋商
《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，美國與日本已就貿易展開磋商，稱日方
已了解到若無法達成協議將會是一個大問題。
特朗普已就貿易問題對中國、墨西哥、加拿大與歐盟發出挑戰，同時亦對日本的龐大貿易逆
差表達不滿，但並未要求日本採取具體舉措解決貿易不平衡的問題。（ｍｎ）
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