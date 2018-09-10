【貿易開戰】特朗普：美國與日本已展開貿易磋商

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，美國與日本已就貿易展開磋商，稱日方

已了解到若無法達成協議將會是一個大問題。

特朗普已就貿易問題對中國、墨西哥、加拿大與歐盟發出挑戰，同時亦對日本的龐大貿易逆

差表達不滿，但並未要求日本採取具體舉措解決貿易不平衡的問題。（ｍｎ）

