【脫歐之後】英前外相批首相脫歐計劃形同為英國穿上自殺炸彈背心

《經濟通通訊社１０日專訊》前英國外相約翰遜批評首相文翠珊的脫歐計劃，猶如為英國憲

法穿上自殺炸彈背心，並且將引爆炸彈的按扭交到歐盟手上。

約翰遜指該計劃是一大羞辱，將令英國出現無窮無盡的政治勒索。約翰遜等疑歐派議員要求

政府放棄其脫歐計劃，正式徹底地退出歐盟。（ｍｎ）

