《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普稱，對中國商品徵收關稅將令福特汽車在美國
製造Ｆｏｃｕｓ Ａｃｔｉｖｅ，不過福特已迅速否認，在美國生產Ｆｏｃｕｓ Ａｃｔｉｖｅ
是無利可圖，因預計年銷量將不到５萬輛。
特朗普較早時在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，福特突然終止在美國銷售一款中國製造汽車計劃，
因為美國可能會提高關稅，不過認為這款車可以零關稅方式在美國生產。
福特８月３１日取消進口中國製造Ｆｏｃｕｓ Ａｃｔｉｖｅ的計劃，因福特不會再在美國
地區銷售該款車，但將繼續銷售往全球其他地區。（ｍｎ）
10/09/2018 15:10
【貿易開戰】福特汽車否認Ｆｏｃｕｓ Ａｃｔｉｖｅ生產搬回美國
《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普稱，對中國商品徵收關稅將令福特汽車在美國
製造Ｆｏｃｕｓ Ａｃｔｉｖｅ，不過福特已迅速否認，在美國生產Ｆｏｃｕｓ Ａｃｔｉｖｅ
是無利可圖，因預計年銷量將不到５萬輛。
特朗普較早時在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，福特突然終止在美國銷售一款中國製造汽車計劃，
因為美國可能會提高關稅，不過認為這款車可以零關稅方式在美國生產。
福特８月３１日取消進口中國製造Ｆｏｃｕｓ Ａｃｔｉｖｅ的計劃，因福特不會再在美國
地區銷售該款車，但將繼續銷售往全球其他地區。（ｍｎ）
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