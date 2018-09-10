《經濟通通訊社１０日專訊》前英國脫歐事務官員Ｓｔｅｖｅ Ｂａｋｅｒ表示，英國首相
文翠珊若堅守其軟脫歐方案，她所屬的保守黨將會嚴重分裂，至少有８０名保守黨議員準備在表
決中反對她的提案。
Ｂａｋｅｒ稱，他並非建議更換黨領導人，但警告文翠珊將在９月３０日至１０月３日的黨
大會上面臨重大問題。（ｍｎ）
10/09/2018 15:55
【脫歐之後】英國至少有８０位保守黨議員反對文翠珊軟脫歐方案
《經濟通通訊社１０日專訊》前英國脫歐事務官員Ｓｔｅｖｅ Ｂａｋｅｒ表示，英國首相
文翠珊若堅守其軟脫歐方案，她所屬的保守黨將會嚴重分裂，至少有８０名保守黨議員準備在表
決中反對她的提案。
Ｂａｋｅｒ稱，他並非建議更換黨領導人，但警告文翠珊將在９月３０日至１０月３日的黨
大會上面臨重大問題。（ｍｎ）
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