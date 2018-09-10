【上海專電】特斯拉上海註冊資本增至４６﹒７億人幣，擴經營範圍

《經濟通通訊社記者林雯婕１０日報道》上海市工商行政管理局官網顯示，特斯拉（上海）

有限公司的註冊資本增至４６﹒７億元人民幣。經營範圍從電動汽車及零部件、電池、儲能設備

、光伏產品領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓，擴展至電池管理系統，電機管

理系統，電動汽車電控集成；電動汽車驅動電機等。

