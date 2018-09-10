【本港樓市】指標乙廈價急升，中環平均呎價２﹒２５萬創歷史新高

《經濟通通訊社１０日專訊》正當甲廈價格繼續調整之際，乙廈價格出現「追落後」之勢。

根據美聯工商舖資料研究部最新發表的《商廈快訊》報告指出，受惠多區錄得新高成交，８月份

指標乙廈價格按月大升３﹒８％，創超過７年來最大的單月升幅，當中尤以上環及中環的升幅較

為顯著，單月各錄６﹒５％及７％進帳。其中，中環乙廈平均呎價達２﹒２５萬元，創歷史新高

。



＊租金回報率跌至２﹒６％＊



總計今年以來，中環乙廈累升２３﹒２％，最新平均呎價為２﹒２５萬元，上環更累升

２９﹒５％，平均呎價約１﹒７２萬。租金方面，指標乙廈租金按月升０﹒９％，但由於升幅不

如售價走勢，因此，整體乙廈租金回報率最新跌至２﹒６％，貼近甲廈的水平，當中，灣仔的乙

廈回報率更跌至２﹒２％。



＊５０大甲廈呎價萬元以下放盤近絕跡＊



雖然，甲廈價格連續２個月處於調整期，但業主叫價仍然進取。至上月底為止，５０大指標

甲廈的入場呎價，有４９座已經悉數突破每呎１萬元的大關，唯一不足１萬元呎價入場的大廈，

為九龍灣企業廣場１期，至上月底為止，入場放盤每價每呎約７８００元起。



＊商廈前景長遠看俏＊



美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，甲廈價格經過連續２年升幅後，近月開始出

現調整的跡象，相反，資金開始流入乙廈市場「追落後」，令最近２個月乙廈升幅十分凌厲。至

於中環及上環的升幅較顯著，因為上述兩區的甲、乙廈價格差距較大，故吸引投資者到上述區域

尋寶。

他續稱，寫字樓物業空置率低，供不應求，加上本港有多項基建即將落成，包括港珠澳大橋

及廣深港高鐵等，將進一步鞏固本港於大灣區的地位，因此預期長遠而言本港商廈物業仍值得看

好。（ｃｌ）

