  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/09/2018 09:35

【本港樓市】指標乙廈價急升，中環平均呎價２﹒２５萬創歷史新高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》正當甲廈價格繼續調整之際，乙廈價格出現「追落後」之勢。
根據美聯工商舖資料研究部最新發表的《商廈快訊》報告指出，受惠多區錄得新高成交，８月份
指標乙廈價格按月大升３﹒８％，創超過７年來最大的單月升幅，當中尤以上環及中環的升幅較
為顯著，單月各錄６﹒５％及７％進帳。其中，中環乙廈平均呎價達２﹒２５萬元，創歷史新高


＊租金回報率跌至２﹒６％＊

　　總計今年以來，中環乙廈累升２３﹒２％，最新平均呎價為２﹒２５萬元，上環更累升
２９﹒５％，平均呎價約１﹒７２萬。租金方面，指標乙廈租金按月升０﹒９％，但由於升幅不
如售價走勢，因此，整體乙廈租金回報率最新跌至２﹒６％，貼近甲廈的水平，當中，灣仔的乙
廈回報率更跌至２﹒２％。
　
＊５０大甲廈呎價萬元以下放盤近絕跡＊

　　雖然，甲廈價格連續２個月處於調整期，但業主叫價仍然進取。至上月底為止，５０大指標
甲廈的入場呎價，有４９座已經悉數突破每呎１萬元的大關，唯一不足１萬元呎價入場的大廈，
為九龍灣企業廣場１期，至上月底為止，入場放盤每價每呎約７８００元起。
　
＊商廈前景長遠看俏＊

　　美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，甲廈價格經過連續２年升幅後，近月開始出
現調整的跡象，相反，資金開始流入乙廈市場「追落後」，令最近２個月乙廈升幅十分凌厲。至
於中環及上環的升幅較顯著，因為上述兩區的甲、乙廈價格差距較大，故吸引投資者到上述區域
尋寶。
　　他續稱，寫字樓物業空置率低，供不應求，加上本港有多項基建即將落成，包括港珠澳大橋
及廣深港高鐵等，將進一步鞏固本港於大灣區的地位，因此預期長遠而言本港商廈物業仍值得看
好。（ｃｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態10/09/2018
北韓建國70年 低調閱兵釋善意
FOCUS07/09/2018
【FOCUS】侵侵陷「政變門」 「狂人」本性恐變本加厲
國際動態07/09/2018
華府匿名高官 《紐時》撰文轟特朗普
FOCUS06/09/2018
【FOCUS】「新興市場熊」亂傷全球 港股慎防淪提款機
中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN