《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，主要於香港從事ＳＩＭ卡及增值券批發及零售的
港亞控股（０１７２３）明日（１１日）起招股，每股發售價介乎１元至１﹒３元，入場費每手
２６２６﹒２元，集資規模約１﹒３億港元。公司擬於９月底在港交所主板掛牌。
創僑國際為是次上市計劃的獨家保薦人。（ｋｙ）
10/09/2018 17:19
【新股上市】港亞控股（１７２３）明起招股，入場費２６２６元
《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，主要於香港從事ＳＩＭ卡及增值券批發及零售的
港亞控股（０１７２３）明日（１１日）起招股，每股發售價介乎１元至１﹒３元，入場費每手
２６２６﹒２元，集資規模約１﹒３億港元。公司擬於９月底在港交所主板掛牌。
創僑國際為是次上市計劃的獨家保薦人。（ｋｙ）
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