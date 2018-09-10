【新股上市】港亞控股（１７２３）明起招股，入場費２６２６元

《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，主要於香港從事ＳＩＭ卡及增值券批發及零售的

港亞控股（０１７２３）明日（１１日）起招股，每股發售價介乎１元至１﹒３元，入場費每手

２６２６﹒２元，集資規模約１﹒３億港元。公司擬於９月底在港交所主板掛牌。

創僑國際為是次上市計劃的獨家保薦人。（ｋｙ）

