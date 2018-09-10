《經濟通通訊社１０日專訊》萬星控股（０８０９３）預期，將於２０１７年╱２０１８年
財年錄得純利超過１﹒５億元，相對截至去年６月底止財政年度則錄得虧損約２８０萬元。預期
溢利主要源自於集團新業務分部（即提供互聯網廣告設計及代理業務分部）收入增長及毛利率提
高。（ｋｙ）
10/09/2018 18:25
【企業盈喜】萬星控股（８０９３）料全年虧轉盈錄純利逾１﹒５億
《經濟通通訊社１０日專訊》萬星控股（０８０９３）預期，將於２０１７年╱２０１８年
財年錄得純利超過１﹒５億元，相對截至去年６月底止財政年度則錄得虧損約２８０萬元。預期
溢利主要源自於集團新業務分部（即提供互聯網廣告設計及代理業務分部）收入增長及毛利率提
高。（ｋｙ）
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