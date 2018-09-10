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10/09/2018 18:25

【企業盈警】萊爾斯丹（００７３８）料中期由盈轉虧

　　《經濟通通訊社１０日專訊》萊爾斯丹（００７３８）預期，與去年同期之淨利潤
３２４０﹒６萬元人民幣相比，集團於２０１８－２０１９年中期將錄得虧損，主要由於集團需
要在持續遲緩的內地零售市場進行零售店舖整合，導致總零售銷售減少；為了應對不良市場氣氛
，而改變零售價格的定價策略，引致毛利率錄得下跌；及與去年同期人民幣匯兌收益比較，
２０１８－２０１９年中期因人民幣貶值而錄得匯兌虧損。（ｊｏ）

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