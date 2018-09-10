【跌跌不休】貿戰升溫港股近１４個月低，收２６６１３跌３６０點

《經濟通通訊社１０日專訊》美國對２０００億美元中國貨加徵關稅的諮詢期結束，但美國

總統特朗普威脅，加碼對額外２６７０億美元的中國進口商品徵稅，並在短時間通知後執行，美

股周五（７日）下跌，港股今早低開５１點報２６９２２點，多隻重磅藍籌續受壓，跌幅一度擴

大至逾５００點，低見２６４５３點，創近１４個月新低，最終全日收跌３６０點或１﹒３３％

報２６６１３點，四連跌１３５９點或４﹒８６％。全日主板成交９２９﹒０６億元減少近

１６％。國指收報１０４３３，跌１２５點或１﹒１９％。上證綜合指數收２６６９，下跌３２

點或１﹒２１％。



＊港股四連跌累挫１３５９點，友邦挫＊



重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒０１％收３１３﹒６元；匯控（００００５）挫

１﹒２７％報６６﹒３５元，盤中見６６﹒１０元為逾１４個月新低；港交所（００３８８）跌

１﹒１１％，報２１４﹒４元；中移動（００９４１）逆市升０﹒２％，報７５﹒８元；友邦保

險（０１２９９）挫近３％，報６１﹒８５元；工商銀行（０１３９８）跌１﹒６％，報

５﹒５５元；建設銀行（００９３９）跌１﹒６５％，報６﹒５６元。

港股收跌３６０點，中石油（００８５７）及中石化（００３８６）股價表現逆市上升，前

者漲０﹒５２％報５﹒８３元，後者升近１％報７﹒４４元。惟中海油（００８８３）跌

１﹒１５％報１３﹒７元。

今日開始納入恆指成分股的中國生物製藥（０１１７７）及申洲國際（０２３１３）齊下挫

，前早跌近３％報８﹒９７元，後者軟０﹒８８％報９６﹒１元。被剔出藍籌行列的東亞銀行

（０００２３）及招商局港口（００１４４），分別跌１﹒５４％收２８﹒７元，及挫

２﹒２２％報１４﹒９２元。



＊貿戰憂慮升溫，手機設備股顯著回吐＊



特朗普在社交媒體發文，促蘋果公司將生產線撤華返美，以避免受中美貿易戰影響；另外，

中國信息通信研究院報告顯示，８月國內手機市場出貨量３２６０萬部，同比降近２１％。雖然

蘋果公司將於本周舉行產品發布會，但個別手機設備股顯著回吐，瑞聲（０２０１８）急挫

３﹒６３％，報７９﹒７元；舜宇（０２３８２）亦跌近４﹒２８％，報８９﹒５元，為跌幅最

大恆指成分股；通達（００６９８）急跌１０﹒７％，報１元。



＊人民幣終止兩連升，內房內銀齊下挫＊



人民幣終止兩連升，兌１美元中間價今報６﹒８３８９，較上個交易日貶１７７點子，上個

交易日報６﹒８２１２，中信里昂表示，由於美元走強，人民幣將有機會，貶值至７兌１美元水

平，但最主要還是視乎歐元走勢。今日四大內銀股全線受挫，工商銀行下跌１﹒６％，報

５﹒５５元；建設銀行下跌１﹒６５％，報６﹒５６元；中國銀行（０３９８８）下跌

１﹒１７％，報３﹒３９元。農業銀行（０１２８８）跌０﹒８１％，報３﹒６７元；郵儲銀行

（０１６５８）下跌１﹒６９％，報４﹒６５元；

內房股方面，受累於人民幣因素幾乎全線下滑，大和資本發表報告，指大部分內房的毛利

及純利增長加強，但一些公司的強勢未必可以持續，維持對內房「中性」評級。中國恆大

（０３３３３）下跌１﹒３３％，報２６﹒０５元；碧桂園（０２００７）下跌１﹒８５％，報

１０﹒６元；中海外（００６８８）跌１﹒２６％，報２３﹒６元；華潤置地（０１１０９）下

跌３﹒０５％，報２５﹒４５元；萬科企業（０２２０２）下跌０﹒２％，報２５元。

（ｊｎ、ｓｃ）

