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即市新聞

10/09/2018 15:19

【港鐵頭痕】圓方商場現沉降，港鐵：工程期間沒超出即時停工指標

　　《經濟通通訊社１０日專訊》《傳真社》發現，鄰近高鐵西九龍站地盤的圓方商場懷疑因工
程影響而出現沉降，面向高鐵站的漾日居基座小巴站外，路面下陷逾２００毫米，建築物內部亦
多幅牆身出現裂紋。
　　港鐵（０００６６）回覆傳媒查詢時表示，在高鐵的地基及主要挖掘工程期間，圓方商場的
沉降監測數值均沒有超出即時停工指標，而工程期間收到附近屋苑懷疑因高鐵工程引致損毀的報
告，已轉交公証行跟進。（ｃｗ）

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