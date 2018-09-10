【港鐵頭痕】圓方商場現沉降，港鐵：工程期間沒超出即時停工指標

《經濟通通訊社１０日專訊》《傳真社》發現，鄰近高鐵西九龍站地盤的圓方商場懷疑因工

程影響而出現沉降，面向高鐵站的漾日居基座小巴站外，路面下陷逾２００毫米，建築物內部亦

多幅牆身出現裂紋。

港鐵（０００６６）回覆傳媒查詢時表示，在高鐵的地基及主要挖掘工程期間，圓方商場的

沉降監測數值均沒有超出即時停工指標，而工程期間收到附近屋苑懷疑因高鐵工程引致損毀的報

告，已轉交公証行跟進。（ｃｗ）

