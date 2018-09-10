《經濟通通訊社１０日專訊》廣深港高鐵香港段的車票在今日早上８時起中港同步發售。港
鐵表示，截至下午５時，共售出５５００張車票，其中３２００張在西九龍總站售出，２３００
張是透過網站或電話售出。
港鐵續指，首班由西九龍總站開往深圳北的所有車票已經售罄。（ｃｗ）
10/09/2018 18:23
【高鐵通車】高鐵預售首日截至下午５時售出５５００張車票
《經濟通通訊社１０日專訊》廣深港高鐵香港段的車票在今日早上８時起中港同步發售。港
鐵表示，截至下午５時，共售出５５００張車票，其中３２００張在西九龍總站售出，２３００
張是透過網站或電話售出。
港鐵續指，首班由西九龍總站開往深圳北的所有車票已經售罄。（ｃｗ）
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