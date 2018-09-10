【駐京專電】方星海：積極有序推進期貨市場對外開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國證監會副主席方星海９日在

「２０１８第三屆中國（鄭州）國際期貨論壇」上表示，期貨市場必須加快對外開放，促進改革

和發展。中證監將堅持「引進來、走出去」兼顧、近期以「引進來」為主的方針，加快推動《期

貨法》立法，增加對外開放品種供給，完善交易制度規則，加強跨境監管與執法協作，鼓勵期貨

交易所擴大國際合作，積極有序推進期貨市場對外開放。



＊研究推進ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ投資期貨品種＊



一﹒是加快推動《期貨法》立法，健全期貨市場法律保障體系，完善對期貨交易基礎制度的

法律保障，消除投資者顧慮，為期貨市場發展和對外開放打下堅實的法律制度基礎。

二﹒是增加對外開放品種供給，提升期貨價格國際影響力。目前，ＰＴＡ期貨、２０號標準

橡膠期貨的對外開放工作正在有序推進中，很快就會有結果。ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ投資商品期

貨品種也在積極研究推進。

三﹒是完善交易制度規則，服務全球投資者。在鞏固現行有效的監管體系基礎上，進一步提

高規則的適用性和科學性，為境外交易者提供更便捷、高效的服務。

四﹒是加強跨境監管與執法協作，維護市場穩定。不久前中國證監會與香港證監會專門就期

貨市場監管簽署了合作備忘錄，這份備忘錄是目前國際證監會組織成員之間監管合作最緊密的。

五﹒是鼓勵期貨交易所擴大國際合作，探索開放新模式。支持期貨交易所以現有境外機構為

起點，以市場需求為導向，論證增設境外辦事機構的可行性。在加強監管合作的前提下，支持我

國期貨交易所與境外交易所開展形式多樣的合作。

