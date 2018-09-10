《經濟通通訊社記者林雯婕１０日報道》春秋航空（滬：６０１０２１）成為首個在大阪恢
復國際運營的國際航空公司。昨日下午，從大阪關西機場飛往上海浦東的春秋航空９Ｃ８５９０
航班率先啟程，共接回滯留旅客４１０人。同日，台風過後首個上海本州旅遊團啟程赴日，經大
阪機場開啟了６天旅程。春秋航空在國內至大阪的各個航班將全面恢復。
10/09/2018 09:08
【上海專電】春秋航空大阪機場率先恢復運營
《經濟通通訊社記者林雯婕１０日報道》春秋航空（滬：６０１０２１）成為首個在大阪恢
復國際運營的國際航空公司。昨日下午，從大阪關西機場飛往上海浦東的春秋航空９Ｃ８５９０
航班率先啟程，共接回滯留旅客４１０人。同日，台風過後首個上海本州旅遊團啟程赴日，經大
阪機場開啟了６天旅程。春秋航空在國內至大阪的各個航班將全面恢復。
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