《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京互聯網法院９日正式掛牌成立。上周
五（７日），最高法相關司法解釋已經施行，明確了互聯網法院的管轄範圍。根據規定，北京互
聯網法院負責審理互聯網購物、服務合同糾紛等１１類案件。
在案件上訴機制方面，當事人對北京互聯網法院作出的判決、裁定提起上訴的案件，由北京
市第四中級人民法院審理，但互聯網著作權權屬糾紛和侵權糾紛、互聯網域名糾紛的上訴案件，
由北京知識產權法院審理。
10/09/2018 09:05
【駐京專電】北京互聯網法院正式成立，審理網購等１１類案件
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京互聯網法院９日正式掛牌成立。上周
五（７日），最高法相關司法解釋已經施行，明確了互聯網法院的管轄範圍。根據規定，北京互
聯網法院負責審理互聯網購物、服務合同糾紛等１１類案件。
在案件上訴機制方面，當事人對北京互聯網法院作出的判決、裁定提起上訴的案件，由北京
市第四中級人民法院審理，但互聯網著作權權屬糾紛和侵權糾紛、互聯網域名糾紛的上訴案件，
由北京知識產權法院審理。
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