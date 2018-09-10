【駐京專電】北京互聯網法院正式成立，審理網購等１１類案件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京互聯網法院９日正式掛牌成立。上周

五（７日），最高法相關司法解釋已經施行，明確了互聯網法院的管轄範圍。根據規定，北京互

聯網法院負責審理互聯網購物、服務合同糾紛等１１類案件。

在案件上訴機制方面，當事人對北京互聯網法院作出的判決、裁定提起上訴的案件，由北京

市第四中級人民法院審理，但互聯網著作權權屬糾紛和侵權糾紛、互聯網域名糾紛的上訴案件，

由北京知識產權法院審理。

