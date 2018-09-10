《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行前行長周小川認為，貿易戰的關稅措施對經濟的直接
影響不大，但市場情緒變化可能衝擊中國。
周小川接受外國媒體訪問時表示，美國對中國商品加徵的關稅，從經濟規模來看並不是非常
重大，但大家可能會變得緊張，對市場信心的影響可能帶來衝擊，較經濟的實際影響要深遠得多
。
另外，他又提到，中國的當務之急是避免資產泡沫，應該保持貨幣隨著市場供需關係而浮動
，避免任何形式的扭曲，而全球應該加強對金融資產的監管，並在金融危機後，長期保持政策寬
鬆的風險。（ｋｌ）
10/09/2018 09:56
【貿易開戰】周小川：貿易戰對經濟直接影響不大，市場信心受衝擊
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行前行長周小川認為，貿易戰的關稅措施對經濟的直接
影響不大，但市場情緒變化可能衝擊中國。
周小川接受外國媒體訪問時表示，美國對中國商品加徵的關稅，從經濟規模來看並不是非常
重大，但大家可能會變得緊張，對市場信心的影響可能帶來衝擊，較經濟的實際影響要深遠得多
。
另外，他又提到，中國的當務之急是避免資產泡沫，應該保持貨幣隨著市場供需關係而浮動
，避免任何形式的扭曲，而全球應該加強對金融資產的監管，並在金融危機後，長期保持政策寬
鬆的風險。（ｋｌ）
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