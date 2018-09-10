《經濟通通訊社１０日專訊》據《經濟參考報》引述網貸風險專項整治工作辦公室、互聯網
金融風險專項整治工作辦公室報道稱，目前全國各地正組織轄內網貸機構開展自查自糾，對發現
的問題，邊查邊整，即查即改。
報道又指，關於做好網絡借貸等互聯網金融機構良性退出工作意見日前已正式印發。業內人
士稱，北京市網貸自查工作將進入實施階段，自查將於今日啟動，１１月３０日結束。（ｋｌ）
10/09/2018 10:28
【連環爆雷】報道指各地互金平台風險自查啟動
《經濟通通訊社１０日專訊》據《經濟參考報》引述網貸風險專項整治工作辦公室、互聯網
金融風險專項整治工作辦公室報道稱，目前全國各地正組織轄內網貸機構開展自查自糾，對發現
的問題，邊查邊整，即查即改。
報道又指，關於做好網絡借貸等互聯網金融機構良性退出工作意見日前已正式印發。業內人
士稱，北京市網貸自查工作將進入實施階段，自查將於今日啟動，１１月３０日結束。（ｋｌ）
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