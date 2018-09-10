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10/09/2018 11:15

【數據解讀】西南證券：料年底ＣＰＩ升至２﹒６％，豬肉價格推升

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，內地８月居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲
２﹒３％，略高市場預期的２﹒２％。從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒７％，漲幅擴大０﹒４個百分
點，主要受食品價格上漲較多影響。
　　西南證券宏觀團隊楊業偉表示，食品價格推升通脹，豬肉價格將成為決定未來通脹走勢的關
鍵。受壽光水災影響，近兩個月蔬菜價格可能超季節性回升，但持續性有限，相比之下，豬肉價
格回升周期對通脹壓力更大，特別是明年上半年面臨低基數情況時，同時結合房租上漲、貿易戰
等影響，預計今年底ＣＰＩ同比增速可能攀升至２﹒６％，明年上半年或升至接近３％。
　　他表示，受環保限產等影響，８月工業品價格環比繼續回升，但在去年高基數因素推動下，
ＰＰＩ同比增速回落。從行業分布看，鋼鐵、化纖等行業環比漲幅明顯，雖然環保限產對工業品
價格形成支撐，但年底之前高基數效應持續，因而ＰＰＩ同比將延續回落態勢。
　　雖然８月數據呈現出通脹壓力抬頭跡象，且從價格走勢來看，未來通脹壓力將進一步回升，
然而這並不會改變貨幣政策寬鬆環境。一方面，低於３％的ＣＰＩ增速意味著通脹溫和；另一方
面，當前通脹回升驅動因素大多來自供給層面，調節需求的貨幣政策對控制這類通脹來說性價比
較低，因而貨幣政策不應做明顯調整，寬鬆的貨幣政策不會發生明顯變化。（ｂｉ）

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