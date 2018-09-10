【聚焦人幣】人行明確擴大人民幣購售範圍，避免資金大進大出

《經濟通通訊社１０日專訊》針對６月發布的完善人民幣購售業務管理有關問題的通知，人

民銀行發布答記者問，明確人民幣購售範圍調整包括：從經常項目下的貨物貿易、服務貿易擴展

至全部經常項目；在直接投資的基礎上，進一步擴大至經批准的跨境證券投資。且應遵循審慎原

則避免資金大進大出，以保持人民幣購售業務平穩開展。

人行網站刊登的答記者問並稱，在經常項下和直接投資項下，境外參加行辦理人民幣購售的

對象應為企業或機構客戶，暫不包括個人客戶。

而為保證人民幣購售業務平穩有序開展，人行援引通知明確規定，境內代理行、境外清算行

和境外參加行開展人民幣購售業務時應遵循審慎原則，注重購售雙向平衡發展，避免資金大進大

出。人行必要時可採取宏觀審慎措施，包括但不限於提高平盤手續費率等，以保持人民幣購售業

務平穩開展。

人行並表示，未來隨著金融市場對外開放持續推進，經批准的跨境證券投資業務範圍不斷擴

大，人民幣購售的範圍也將相應擴大。而經批准的證券投資目前主要包括滬深港通、債券通、中

國人民銀行公告〔２０１６〕第３號明確的投資境內銀行間債券市場業務以及人民幣合格境外機

構投資者（ＲＱＦＩＩ）境內證券投資等。

人行並明確，債券通和滬深港通項下，境外投資者可通過債券持有人或證券公司或經紀商在

香港結算行辦理外匯資金兌換和外匯風險對沖業務。在保證實需原則的前提下，人民幣購售項下

的衍生品交易可根據實際需要採取全額或差額交割。

人行６月中旬發布通知明確，境內代理行、境外清算行和境外參加行可為經常項下和直接投

資、經批准的證券投資等資本和金融項下的跨境人民幣結算需求辦理人民幣購售業務，交易品種

包括即期、遠期、外匯掉期、貨幣掉期和期權等。（ｃｔ）

