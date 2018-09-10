【失二千七】滬綜指半日收跌０﹒６％，蘋果概念領跌，地產股護盤

《經濟通通訊社１０日專訊》內地８月居民消費價格（ＣＰＩ）按年升２﹒３％，工業生產

者出廠價格（ＰＰＩ）升４﹒１％，雙雙略高於預期。此外，中國海關數據顯示，中國８月對美

貿易順差高達３１０﹒５億美元。美國即將實施對２０００億美元中國貨品加徵關稅的措施，並

考慮對額外２６７０億美元中國商品徵稅，以及在對華貿易問題上動用網絡安全制裁措施。滬深

股市下跌，滬綜指開市已跌穿二千七，早段一度閃電回升，最高見過２７０３點，之後反覆下跌

，最多跌至２６７５點，半日收報２６８５﹒３點，跌０﹒６３％，深成指及創業板均跌逾１％

，分別跌１﹒３％及１﹒６％。人行連續第１４個交易日暫停逆回購操作，兩市半日成交額縮減

至１４８６﹒４億元人民幣，較上日（７日）跌７％。



＊科技股領跌，股債疲弱券商股受累＊



美國總統特朗普建議蘋果公司改在美國生產，拖累蘋果概念股受壓，東山精密

（深：００２３８４）及信雅通信（深：３００１３６）跌停，歐菲科技（深：００２４５６）

挫逾９％，藍思科技（深：３００４３３）挫近６％。

阿里巴巴董事局主席馬雲明年退下火線，三江購物（滬：６０１１１６）及圓通速遞

（滬：６００２３３）挫３％，蘇寧易購（深：００２０２４）跌近２％。

受累美國加徵關稅在即，科技股集體下跌，華燦光電（深：３００３２３）挫近５％，三六

零（滬：６０１３６０）、中國軟件（滬：６００５３６）及科大訊飛（深：００２２３０）均

跌約４％。

券商８月收入及純利按年、按月雙降，方正證券（滬：６０１９０１）挫５％，中信建投（

滬：６０１０６６）及光大證券（滬：６０１７８８）均挫３％，中信証券

（滬：６０００３０）跌近２％。



＊銀行股護盤無功而還＊



內地通脹升溫主要受豬肉價格回升影響，憧憬豬肉價格會持續上漲，溫氏股份

（深：３００４９８）升２％，正邦股份（深：００２１５７）、牧原股份

（深：００２７１４）及上海梅林（滬：６０００７３）均升１％。

人大常委再提房地產稅立法，惟地產股異動向上。萬科（深：００００００２）、招商蛇口

（深：００１９７９）、綠地（滬：６００６０６）全線升１％，保利（滬：６０００４８）漲

３％。

金穩委要求保持股債匯市示穩，銀行股尾市普遍回升護盤，惟升幅不明顯，農行

（滬：６０１２８８）工行（滬：６０１３９８）及中行（滬：６０１９８８）升０﹒３％－０

﹒６％，建行（滬：６０１９３９）無起跌。（ｋｌ）

