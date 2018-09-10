《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股市場午後下跌，滬綜指跌０﹒６４％，報２６８５﹒１點
，滬深３００指數跌０﹒９％，深成指跌１﹒２６％，創業板跌１﹒５８％。
上海Ｂ股跌０﹒５８％，深圳Ｂ股跌０﹒８４％。（ｋｌ）
10/09/2018 13:28
【失二千七】滬綜指午後跌０﹒６４％，創業板跌近１﹒６％
《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股市場午後下跌，滬綜指跌０﹒６４％，報２６８５﹒１點
，滬深３００指數跌０﹒９％，深成指跌１﹒２６％，創業板跌１﹒５８％。
上海Ｂ股跌０﹒５８％，深圳Ｂ股跌０﹒８４％。（ｋｌ）
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