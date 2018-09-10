《經濟通通訊社１０日專訊》受累於蘋果概念股午後跌勢加劇，滬深股市跌幅顯著擴大。滬
綜指跌１％，報２６７５﹒１點，深成指跌１﹒７％，創業板跳水２﹒２％，見逾４年低。
美國總統特朗普建議蘋果公司改在美國生產，拖累蘋果概念股受壓，東山精密
（深：００２３８４）、立訊精密（深：００２４７５）、歐菲科技（深：００２４５６）及信
雅通信（深：３００１３６）４股齊齊跌停。
其他半導體、聯網、電子零件連同電信及通信設備股等均領跌，僅天然氣及地產股逆市向上
。（ｋｌ）
10/09/2018 14:14
【失二千七】Ａ場跌幅擴大，創業板跳水逾２％創逾４年低
《經濟通通訊社１０日專訊》受累於蘋果概念股午後跌勢加劇，滬深股市跌幅顯著擴大。滬
綜指跌１％，報２６７５﹒１點，深成指跌１﹒７％，創業板跳水２﹒２％，見逾４年低。
美國總統特朗普建議蘋果公司改在美國生產，拖累蘋果概念股受壓，東山精密
（深：００２３８４）、立訊精密（深：００２４７５）、歐菲科技（深：００２４５６）及信
雅通信（深：３００１３６）４股齊齊跌停。
其他半導體、聯網、電子零件連同電信及通信設備股等均領跌，僅天然氣及地產股逆市向上
。（ｋｌ）
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