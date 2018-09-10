【失二千七】滬綜指收跌１﹒２％創板跳水逾２％，蘋果概念股大跌

《經濟通通訊社１０日專訊》內地８月居民消費價格（ＣＰＩ）按年升２﹒３％，工業生產

者出廠價格（ＰＰＩ）升４﹒１％，雙雙略高於預期。另外，中國海關數據顯示，中國８月對美

貿易順差達３１０﹒５億美元，創歷史新高。美國即將實施對２０００億美元中國貨品加徵關稅

的措施，並考慮對額外２６７０億美元中國商品徵稅，以及在對華貿易問題上動用網絡安全制裁

措施。

多重負面消息夾攻下，滬深股市大跌。滬綜指開市已跌穿二千七，早段一度閃電回升，最高

見過２７０３點，之後反覆下跌，矢後跌幅擴大，最多跌至２６６７點，收市報２６６９﹒４８

點，創三星期以來收市新低，跌１﹒２１％，深成指跌１﹒９７％，創業板挫２﹒４１％，見逾

４年低。人行連續第１４個交易日暫停逆回購操作，兩市全日成交額縮減至２４７９億元人民幣

，較上日（７日）跌近９％。



＊蘋概股、網遊股、阿里概念股全線跌＊



美國總統特朗普建議蘋果公司改在美國生產，拖累蘋果概念股下插，立訊精密

（深：００２４７５）、東山精密（深：００２３８４）、歐菲科技（深：００２４５６）、信

雅通信（深：３００１３６）及賽騰股份（滬：６０３２８３）齊齊跌停，藍思科技

（深：３００４３３）挫近７％。科技股亦集體下跌，科大訊飛（深：００２２３０）、三安光

電（滬：６００７０３）、華燦光電（深：３００３２３）挫約５％，三六零

（滬：６０１３６０）及中國軟件（滬：６００５３６）及均跌３％。

騰訊（００７００）棋牌類遊戲「天天德州」即將關閉，一眾網遊股恐亦受牽連，凱瑞德（

深：００２０７２）、天潤數娛（深：００２１１３）及北訊集團（深：００２３５９）跌停，

完美世界（深：００２６２４）及三七互娛（深：００２５５５）挫近４％。

阿里巴巴董事局主席馬雲明年退下火線，阿里概念股亦沒精打采，三江購物

（滬：６０１１１６）挫５％，蘇寧易購（深：００２０２４）及圓通（滬：６００２３３）分

別跌２％及３％。

券商８月收入及純利按年、按月雙降，方正證券（滬：６０１９０１）挫７％，光大證券（

滬：６０１７８８）挫５％，中信証券（滬：６０００３０）跌近３％。



＊豬肉概念股有得升，銀行股護盤無功＊



內地通脹升溫主要受豬肉價格回升影響，憧憬豬肉價格會持續上漲，牧原股份

（深：００２７１４）升２％，溫氏股份（深：３００４９８）及正邦股份

（深：００２１５７）升１％。

人大常委再提房地產稅立法，惟地產股異動向上。萬科（深：００００００２）、招商蛇口

（深：００１９７９）升１％，保利（滬：６０００４８）升２％。

金穩委要求保持股債匯市平穩，四大行中，僅農行（滬：６０１２８８）及中行

（滬：６０１９８８）向上，分別升０﹒３％％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２３０﹒０７ －１﹒４５



上證綜合指數 ２６６９﹒４８ －１﹒２１ １０２９﹒００

深證綜合指數 １４０６﹒９２ －１﹒８４ １４５０﹒００



上證Ｂ股指數 ２８２﹒３３ －１﹒１８ １﹒２５

深證Ｂ股指數 ９６８﹒０６ －１﹒１５ ０﹒５０



上證１８０指數 ７１８６﹒３８ －１﹒２３

上證３８０指數 ４２６２﹒０８ －１﹒８１



深證成份指數 ８１５８﹒４９ －１﹒９７

中小創新指數 １６７１﹒４１ －１﹒９０

深圳創業板指數 １３９０﹒８２ －２﹒４１

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