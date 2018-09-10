《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３８９，較上個交易日貶
１７７點子，終止兩連升。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５５點子，報６﹒８４９４，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８３７９，離岸人民幣（ＣＮＨ）則在６﹒８６徘徊。（ｋｌ）
10/09/2018 09:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５５點子，報６﹒８４９４
《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３８９，較上個交易日貶
１７７點子，終止兩連升。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５５點子，報６﹒８４９４，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒８３７９，離岸人民幣（ＣＮＨ）則在６﹒８６徘徊。（ｋｌ）
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