【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１５５點子，報６﹒８４９４

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３８９，較上個交易日貶

１７７點子，終止兩連升。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１５５點子，報６﹒８４９４，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８３７９，離岸人民幣（ＣＮＨ）則在６﹒８６徘徊。（ｋｌ）

