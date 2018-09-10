《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展公開市場操作，為連續第１４個交易日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，全星期亦無逆回購到期。
（ｋｌ）
10/09/2018 09:23
【人行收水】人行逆回購１４連停，今日無淨投放或淨回籠
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展公開市場操作，為連續第１４個交易日暫停逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，全星期亦無逆回購到期。
（ｋｌ）
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