【人行收水】人行逆回購１４連停，今日無淨投放或淨回籠

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，

今日不開展公開市場操作，為連續第１４個交易日暫停逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，全星期亦無逆回購到期。

（ｋｌ）

