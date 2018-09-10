【貿易開戰】中國８月對美貿易順差高達３１０﹒５億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國海關公布，８月中國對美國出口４４３﹒８５億美元，自

美進口１３３﹒３億美元。據此計算，當月中國８月對美貿易順差高達３１０﹒５億美元。

以人民幣計價，前８月，中美貿易總值為２﹒６７萬億元，增長５﹒９％，佔中國外貿總值

的１３﹒７％。其中，中國對美國出口１﹒９６萬億元，增長６﹒５％；自美國進口

７１４１﹒３億元，增長４﹒４％；對美貿易順差１﹒２４萬億元，擴大７﹒７％。



＊貿易摩擦負面影響存增大風險，關注美國加稅進度＊



美國總統特朗普上周五（７日）表示已準備好對另外價值２６７０億美元的中國商品加徵進

口關稅，這意味著美國將對幾乎所有從中國進口的商品徵收關稅。目前全球都在等待他是否對

２０００億美元中國商品徵稅的決定。

中美貿易戰火愈演愈烈。海通證券發表研報強調，美國加稅進度值得關注，若美國對

２０００億美元商品加稅付諸實施，意味著約一半的對美出口商品將被加稅，覆蓋絕大多數商品

類型。屆時需關注「搶出口」褪去後外貿可能的下滑，電機電氣等主要出口產品和羽毛製品、家

具燈具等對美出口依賴較高的行業或受到較大衝擊。

交通銀行金融研究中心報告稱，全球需求保持平穩對中國出口有積極作用，對美國出口增速

加快至１３﹒２％，對美順差創單月最高紀錄，超出全部順差額，但中美貿易摩擦有進一步升級

的風險，導致當前企業加快出口，存在明顯的應激式增長特徵。而且人民幣兌美元明顯貶值，客

觀上也對出口起到一定促進作用。中美貿易摩擦負面影響有增大風險，對中國出口的影響可能逐

漸顯現，未來出口增速可能下降。預計未來進口保持兩位數增長，高於出口增速，全年貿易順差

顯著收窄。（ｃｔ）

