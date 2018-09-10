《經濟通通訊社１０日專訊》阿里巴巴集團宣布，２０１９年９月１０日，馬雲將不再擔任
董事局主席，ＣＥＯ張勇接任。明年９月１０日後，馬雲將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，
直到２０２０年阿里巴巴年度股東大會。馬雲除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機制
做努力和貢獻外，將回歸教育。
馬雲亦發公開信表示，一年後的阿里巴巴２０周年之際，即２０１９年９月１０日，將不再
擔任集團董事局主席，屆時由現任集團ＣＥＯ張勇接任。（ｃｔ）
10/09/2018 09:14
【馬雲退下】阿里巴巴：明年９月１０日馬雲不再擔任董事局主席
《經濟通通訊社１０日專訊》阿里巴巴集團宣布，２０１９年９月１０日，馬雲將不再擔任
董事局主席，ＣＥＯ張勇接任。明年９月１０日後，馬雲將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，
直到２０２０年阿里巴巴年度股東大會。馬雲除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機制
做努力和貢獻外，將回歸教育。
馬雲亦發公開信表示，一年後的阿里巴巴２０周年之際，即２０１９年９月１０日，將不再
擔任集團董事局主席，屆時由現任集團ＣＥＯ張勇接任。（ｃｔ）
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