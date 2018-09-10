《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，內地８月居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲
２﹒３％，略高市場預期的２﹒２％。
８月ＣＰＩ同比上漲２﹒３％。其中，城市上漲２﹒３％，農村上漲２﹒３％；食品價格上
漲１﹒７％，非食品價格上漲２﹒５％；消費品價格上漲２﹒１％，服務價格上漲２﹒６％。１
－８月ＣＰＩ比去年同期上漲２﹒０％。
８月ＣＰＩ環比上漲０﹒７％。其中，城市上漲０﹒６％，農村上漲０﹒８％；食品價格上
漲２﹒４％，非食品價格上漲０﹒２％；消費品價格上漲０﹒８％，服務價格上漲０﹒３％。（
ｃｔ）
10/09/2018 09:31
【聚焦數據】中國８月ＣＰＩ同比上漲２﹒３％，略高預期
《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，內地８月居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲
２﹒３％，略高市場預期的２﹒２％。
８月ＣＰＩ同比上漲２﹒３％。其中，城市上漲２﹒３％，農村上漲２﹒３％；食品價格上
漲１﹒７％，非食品價格上漲２﹒５％；消費品價格上漲２﹒１％，服務價格上漲２﹒６％。１
－８月ＣＰＩ比去年同期上漲２﹒０％。
８月ＣＰＩ環比上漲０﹒７％。其中，城市上漲０﹒６％，農村上漲０﹒８％；食品價格上
漲２﹒４％，非食品價格上漲０﹒２％；消費品價格上漲０﹒８％，服務價格上漲０﹒３％。（
ｃｔ）
|國際動態10/09/2018
北韓建國70年 低調閱兵釋善意
|FOCUS07/09/2018
【FOCUS】侵侵陷「政變門」 「狂人」本性恐變本加厲
|國際動態07/09/2018
華府匿名高官 《紐時》撰文轟特朗普
|FOCUS06/09/2018
【FOCUS】「新興市場熊」亂傷全球 港股慎防淪提款機
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
|中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰