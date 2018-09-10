【聚焦數據】中國８月ＣＰＩ同比上漲２﹒３％，略高預期

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，內地８月居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

２﹒３％，略高市場預期的２﹒２％。

８月ＣＰＩ同比上漲２﹒３％。其中，城市上漲２﹒３％，農村上漲２﹒３％；食品價格上

漲１﹒７％，非食品價格上漲２﹒５％；消費品價格上漲２﹒１％，服務價格上漲２﹒６％。１

－８月ＣＰＩ比去年同期上漲２﹒０％。

８月ＣＰＩ環比上漲０﹒７％。其中，城市上漲０﹒６％，農村上漲０﹒８％；食品價格上

漲２﹒４％，非食品價格上漲０﹒２％；消費品價格上漲０﹒８％，服務價格上漲０﹒３％。（

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