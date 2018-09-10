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10/09/2018 09:34

【政策風向】國務院金穩委召開第三次會議：保持股債匯平穩健康

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國務院金融穩定發展委員會召開第三次會議，強調要防範各種
「黑天鵝」事件，保持股市、債市、匯市平穩健康發展。
　　會議指出，做好當前金融工作，必須保持戰略定力，按照黨中央、國務院總體要求，堅持穩
中求進總基調，遵循既定方針，抓住關鍵問題推進工作。
　　在宏觀大局的變化中，把握好穩健中性的貨幣政策，充分考慮經濟金融形勢和外部環境的新
變化，做好預調微調，同時亦要把握好度。（ｋｌ）

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