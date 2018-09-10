《經濟通通訊社１０日專訊》國務院金融穩定發展委員會召開第三次會議，強調要防範各種
「黑天鵝」事件，保持股市、債市、匯市平穩健康發展。
會議指出，做好當前金融工作，必須保持戰略定力，按照黨中央、國務院總體要求，堅持穩
中求進總基調，遵循既定方針，抓住關鍵問題推進工作。
在宏觀大局的變化中，把握好穩健中性的貨幣政策，充分考慮經濟金融形勢和外部環境的新
變化，做好預調微調，同時亦要把握好度。（ｋｌ）
10/09/2018 09:34
【政策風向】國務院金穩委召開第三次會議：保持股債匯平穩健康
《經濟通通訊社１０日專訊》國務院金融穩定發展委員會召開第三次會議，強調要防範各種
「黑天鵝」事件，保持股市、債市、匯市平穩健康發展。
會議指出，做好當前金融工作，必須保持戰略定力，按照黨中央、國務院總體要求，堅持穩
中求進總基調，遵循既定方針，抓住關鍵問題推進工作。
在宏觀大局的變化中，把握好穩健中性的貨幣政策，充分考慮經濟金融形勢和外部環境的新
變化，做好預調微調，同時亦要把握好度。（ｋｌ）
|國際動態10/09/2018
北韓建國70年 低調閱兵釋善意
|FOCUS07/09/2018
【FOCUS】侵侵陷「政變門」 「狂人」本性恐變本加厲
|國際動態07/09/2018
華府匿名高官 《紐時》撰文轟特朗普
|FOCUS06/09/2018
【FOCUS】「新興市場熊」亂傷全球 港股慎防淪提款機
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
|中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰