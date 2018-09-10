【數據解讀】洪災豬瘟接連來襲，上月菜價豬價推高ＣＰＩ

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，內地８月居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

２﹒３％，略高市場預期的２﹒２％，國家統計局城市司高級統計師繩國慶對此進行解讀。



＊菜價按月急升９％，豬價漲近７％＊



從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點，主要受食品價格上漲較

多影響。食品價格上漲２﹒４％，漲幅比上月擴大２﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４６

個百分點。其中，受高溫多雨天氣影響，鮮菜價格上漲９％，漲幅比上月擴大７﹒３個百分點，

影響ＣＰＩ上漲約０﹒２１個百分點，其中華北、東北和山東等地受颱風及強降雨影響，遼寧、

吉林和山東鮮菜價格分別上漲２９﹒７％、２２﹒３％和２１﹒８％；天津、北京和黑龍江分別

上漲１６﹒１％、１５﹒２％和１４﹒６％。

今年夏季高溫且持續時間長，生豬生長遲緩，局部地區又出現非洲豬瘟疫情，市場供應偏緊

，豬肉價格上漲６﹒５％，漲幅比上月擴大３﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１４個百分

點。高溫天氣也影響蛋雞產蛋率，再加上開學在即和中秋臨近推高需求，雞蛋價格上漲

１３﹒７％，上月為持平，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０７個百分點。

非食品價格上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２個百

分點。其中，房租上漲拉動居住價格上漲０﹒５％；醫療保健價格上漲０﹒４％；暑期出行人數

較多，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別上漲１﹒８％、１﹒２％和０﹒５％；成品油調價影響

汽油和柴油價格均上漲０﹒３％。



＊通脹數據同比升幅擴，油價按年增兩成＊



從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。１－８月平均，ＣＰＩ

上漲２﹒０％，與１－７月平均漲幅相同，表現出穩定態勢。食品價格上漲１﹒７％，影響ＣＰ

Ｉ上漲約０﹒３３個百分點。其中，雞蛋、鮮菜和鮮果價格分別上漲１０﹒３％、４﹒３％和５

﹒５％，三項合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒２５個百分點；牛肉、羊肉和禽肉價格分別上漲

３﹒３％、１３﹒３％和５﹒５％，三項合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１３個百分點；豬肉價格下

降４﹒９％，降幅繼續收窄，影響ＣＰＩ下降約０﹒１２個百分點；食用油價格下降０﹒６％，

影響ＣＰＩ下降約０﹒０１個百分點。

非食品價格上漲２﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約１﹒９８個百分點。其中汽油和柴油價格分別

上漲１９﹒８％和２２％，旅遊價格上漲５﹒６％，醫療保健價格上漲４﹒３％，教育服務價格

上漲２﹒８％，居住價格上漲２﹒５％。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲２％，漲幅

比上月擴大０﹒１個百分點。據測算，在８月份２﹒３％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影

響約為１個百分點，新漲價影響約為１﹒３個百分點。（ｅｙ）

