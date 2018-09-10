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10/09/2018 10:33

【數據解讀】能源煤及鋼同比升幅回落，惟ＰＰＩ表現仍高於預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，８月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同
比上漲４﹒１％，略高市場預期的４％，國家統計局城市司高級統計師繩國慶對此進行解讀。

＊鋼鐵出廠價按月漲逾２％＊

　　從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。生產資料價格上漲
０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點；生活資料價格上漲０﹒３％，擴大０﹒１個百分點

　　從調查的４０個行業大類看，價格上漲的有３０個，持平的有４個，下降的有６個。在主要
行業中，漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲２﹒１％，比上月擴大１﹒６個百分點
；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲１﹒７％，擴大０﹒８個百分點。化學原料和化學製品製
造業價格由降轉升，上漲０﹒６％。有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降０﹒１％，降幅比上月
收窄１﹒５個百分點。

＊能源開採價格按年增四成，漲幅稍回落＊

　　從同比看，ＰＰＩ上漲４﹒１％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。１－８月平均，ＰＰＩ
上漲４﹒０％，與１－７月平均漲幅相同，也表現出穩的態勢。生產資料價格上漲５﹒２％，漲
幅比上月回落０﹒８個百分點；生活資料價格上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。
　　在主要行業中，漲幅回落的有石油和天然氣開採業，上漲３９﹒６％，比上月回落２﹒５個
百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲２２﹒７％，回落１﹒９個百分點；黑色金屬冶煉
和壓延加工業，上漲９﹒５％，回落２﹒８個百分點；煤炭開採和洗選業，上漲５﹒７％，回落
１﹒３個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲１﹒２％，回落３﹒８個百分點。上述五大
行業合計影響ＰＰＩ同比漲幅回落約０﹒４６個百分點。漲幅擴大的有化學纖維製造業，上漲６
﹒９％，比上月擴大１﹒３個百分點。據測算，在８月份４﹒１％的同比漲幅中，去年價格變動
的翹尾影響約為３﹒０個百分點，新漲價影響約為１﹒１個百分點。

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