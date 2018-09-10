【ＦＯＣＵＳ】馬雲急流勇退，防「關鍵人風險」顯遠慮

【ＦＯＣＵＳ】當京東的理查德．劉仍陷於涉性侵醜聞調查風波時，阿里巴巴的傑克．馬卻

趁５４歲生日當天宣布「傳承計劃」。微博認證為「鄉村教師代言人」的馬雲確定將於明年９月

１０日不再擔任董事局主席，交棒行政總裁張勇，並將回歸教育。

儘管他表示，「我覺得這件事（教書）和做阿里巴巴ＣＥＯ相比，我能幹得好得多」，但著

有《阿里巴巴：馬雲的商業帝國》的Ｄｕｎｃａｎ Ｃｌａｒｋ仍指，不管馬雲樂不樂意，他的

退休將被解讀為對中國私營部門健康程度和遠景的不滿或擔憂。

而與擁有７９﹒５％表決權的京東掌門人「東窗事發」令投資人深陷被動相比，阿里正低調

啟動ＶＩＥ架構調整（ＶＩＥ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ），以避免類似

京東的「關鍵人風險」，或再足顯馬雲的遠慮。



＊毛坯房創阿里，三年即全錄盈利＊



跟中國電商第二把交椅上的劉強東如同「一個好鬥的拳擊手」的形象不同，馬雲的風格更像

是溫和的「太極大師」，儘管他一度因主演電影《功守道》「打遍天下無敵手」被稱作「有錢就

是任性」。

１９９９年，３５歲的馬雲在杭州最早的商品房小區「湖畔花園」的毛坯房中創辦阿里巴巴

，開展Ｂ２Ｂ電子商務。他說，「如果把互聯網想像成３０００米賽跑，美國剛跑了１００米，

亞洲跑了３０米，中國只跑了５米，我們還有很長的路要走。」

其後僅用了３年，「破土而出」的阿里巴巴就從燒錢到實現全面盈利。２００３年，馬雲宣

布成立Ｃ２Ｃ淘寶網，２００８年再推出雲集品牌商、生產商的Ｂ２Ｃ天貓（原名淘寶商城），

此後逐漸發展成現時的電商帝國。到２０１４年９月２０日登陸美股，市值錄高逾２３００億美

元。



＊「一定要在陽光燦爛時修屋頂」＊



財富淨值逾３６０億美元的馬雲被民間戲稱為「馬爸爸」，在政商界更是長袖善舞，被視作

趨勢大神。

其６月在杭州浙商總會學習會上就指，「我們要了解宏觀經濟，特別是對整個金融、製造業

市場的判斷，我自己感覺，好日子不多了」「公司在形勢最好、業績最好、利潤最好、士氣最好

的時候必須改革，一定要在陽光燦爛的時候爬到屋頂上修屋頂」「未來２０年，不要認為中美之

間關係會好起來，一定是起起伏伏、低低落落」，或已有所暗示。

Ｄｕｎｃａｎ Ｃｌａｒｋ就指，馬雲是中國互聯網爆炸最明顯的標誌，更廣泛地說是代表

中國消費熱潮。「不管他願不願意，他都是中國私營部門健康程度和遠景的一個象徵；不管他樂

不樂意，他的退休將被解讀為不滿或擔憂。」阿里概念股早市齊挫，其中阿里健康（００２４１

）跌逾５％，阿里影業（０１０６０）亦跌逾２％。

不過，Ｔｈｅ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ交易所交易基金創

始人Ｋｅｖｉｎ Ｃａｒｔｅｒ則不認為有那麼大的影響，因馬雲四五年前從ＣＥＯ職位卸任，

並且特別提到希望年輕一些的人領導公司。



＊調整ＶＩＥ架構，避關鍵人風險＊



掩藏在「馬雲退休」消息和阿里巴巴逾千頁財報中的重磅消息則是，阿里擬在２０１９年前

完成對大多數現有ＶＩＥ架構的調整，由少數人持有改為由阿里合夥人或管理層成員集體控制，

以減少關鍵人及繼任風險（ｋｅｙ ｍａｎ ａｎｄ ｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎ ｒｉｓｋｓ）、

創建更穩定和可持續的ＶＩＥ所有權結構、通過多重合同安排進一步加強對ＶＩＥ的控制。

據阿里披露，截至３月３１日，集團在中國註冊的約５００個子公司和分公司，以及在中國

以外注冊的約４２０個子公司和分公司，均通過ＶＩＥ架構由注冊於開曼和英屬維爾京群島的５

個ＶＩＥ公司控制，馬雲和謝世煌則控制５個ＶＩＥ公司中的４個。

馬雲在「退休」公開信就稱，今天阿里巴巴合伙人制度和阿里巴巴所捍衛的文化，假以時日

，將會愈來愈贏得客戶、員工和股東的支持和擁護。

ＡＰＳ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ新加坡首席投資官Ｋｏｋ Ｈｏｉ Ｗｏｎｇ

稍早針對京東的雙重股權結構就指，在ＶＩＥ的公司結構下，例如營業執照、核心技術等敏感資

產都由劉強東和若干重要人員控制，關鍵人物風險巨大。

曾經稱「一群聰明人需要一個傻瓜來領導」的馬雲，選擇急流勇退或許恰好證明他的獨特智

慧。從不同角度看問題和懂得放下，無論企業還是個人，成功也將更容易。

（經濟通通訊社 俞瑾）

