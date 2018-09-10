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10/09/2018 17:04

【貿易開戰】外交部：如美方一意孤行加徵新關稅，中方將反制　

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普警告，準備對近乎所有從中國進口的商品加徵
關稅，除有可能對價值２０００億美元的商品徵稅之外，還會對另外２６７０億美元的商品徵稅

　　中國外交部發言人耿爽重申，如果美方一意孤行，對華採取任何新的加徵關稅措施，中方必
然會採取反制措施，堅決維護合法權益。（ｂｉ）

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