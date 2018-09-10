【新股上市】港亞控股明日正式招股，集資規模約１﹒３億元

《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，港亞控股明日正式招股，集資規模約１﹒３億港

元。

港亞控股是預付產品（即ＳＩＭ卡及增值券）的批發及零售商，與本地龍頭網絡營辦商有長

久合作關係，主要客戶包括少數族裔、本地用戶以及出入境旅客，在針對菲律賓人及印尼人的預

付ＳＩＭ卡市場中佔據第一及第二位的市場份額。

隨著即時通訊應用及流動媒體平台等的革新，市場需求正不斷增加。集團將加強分銷網絡及

推廣，進一步鞏固市場份額。

創僑國際為是次上市計劃的獨家保薦人。（ｃｙ）

