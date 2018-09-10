《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，港亞控股明日正式招股，集資規模約１﹒３億港
元。
港亞控股是預付產品（即ＳＩＭ卡及增值券）的批發及零售商，與本地龍頭網絡營辦商有長
久合作關係，主要客戶包括少數族裔、本地用戶以及出入境旅客，在針對菲律賓人及印尼人的預
付ＳＩＭ卡市場中佔據第一及第二位的市場份額。
隨著即時通訊應用及流動媒體平台等的革新，市場需求正不斷增加。集團將加強分銷網絡及
推廣，進一步鞏固市場份額。
創僑國際為是次上市計劃的獨家保薦人。（ｃｙ）
10/09/2018 11:07
【新股上市】港亞控股明日正式招股，集資規模約１﹒３億元
《經濟通通訊社１０日專訊》市場消息指，港亞控股明日正式招股，集資規模約１﹒３億港
元。
港亞控股是預付產品（即ＳＩＭ卡及增值券）的批發及零售商，與本地龍頭網絡營辦商有長
久合作關係，主要客戶包括少數族裔、本地用戶以及出入境旅客，在針對菲律賓人及印尼人的預
付ＳＩＭ卡市場中佔據第一及第二位的市場份額。
隨著即時通訊應用及流動媒體平台等的革新，市場需求正不斷增加。集團將加強分銷網絡及
推廣，進一步鞏固市場份額。
創僑國際為是次上市計劃的獨家保薦人。（ｃｙ）
|興證快訊10/09/2018
股市波動
|國際動態10/09/2018
北韓建國70年 低調閱兵釋善意
|FOCUS07/09/2018
【FOCUS】侵侵陷「政變門」 「狂人」本性恐變本加厲
|國際動態07/09/2018
華府匿名高官 《紐時》撰文轟特朗普
|FOCUS06/09/2018
【FOCUS】「新興市場熊」亂傷全球 港股慎防淪提款機
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰