【本港樓市】貿易戰及新盤搶客，十大屋苑周末只錄２宗成交

《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，十大屋苑於過去周末錄得２宗成交，與上周末

一樣，已連續１０星期錄個位數字成交量。

十大屋苑當中，僅得沙田第一城及映灣園各錄得１宗成交，其餘８個屋苑錄零成交。中原地

產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰加碼，美國對２０００億美元中國貨加徵

關稅，投資者對形勢表示憂慮，影響其入市信心。另一方面，大型一手新盤貼市價推售以吸引用

家入市，搶盡客源，令二手成交偏靜，預計二手市場短期內將持續靜局。

據美聯物業（０１２００）分行統計，剛過去的周末（９月８日至９日）１０大藍籌屋苑合

共錄得約３宗買賣成交，維持與上周末相若的水平，當中８個屋苑錄得零成交，已是連續１０個

周末錄單位數成交，是為自２０１７年９月２日至３日創下連續１６個周末單位數以來，逾１年

的最長低潮期。至於按１５大屋苑計算，同樣錄得約３宗買賣成交，亦按周無升跌



＊美聯：二手成交逾１年的最長低潮期＊



新界區方面，中原表示，沙田第一城過去周末錄得５２座低層Ｆ室交投，單位實用面積２８

４平方呎，建築面積３９５平方呎，採兩房間隔，外望西南公園景，成交價５００萬元，折合實

用呎價１７６０６元。據悉，原業主於２０１０年１０月以１８７萬元買入單位，持貨８年，現

沽貨帳面獲利３１３萬元離場，單位升值逾１﹒６倍。

映灣園周末錄得１宗成交，單位為９座低層Ｄ室，實用面積６４５平方呎，建築面積８８４

平方呎，採三房一廁間隔，成交價僅７２５萬元，折合實用呎價１１２４０元。外籍原業主於２

０１０年以２９０萬元買入物業，見近日二手市況偏靜，決定減價出售，現沽貨帳面獲利４３５

萬元，單位８年間升值１﹒５倍。屋苑本月至今暫錄２宗成交，較上月同期６宗為少，買家相對

觀望，入市意欲不大。（ｃｙ）

