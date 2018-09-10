【本港樓市】港鐵：何文田站第二期物業發展項目邀請發展意向

《經濟通通訊社１０日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，將於明天（１１日）就何文田

站第二期物業發展項目邀請有興趣的發展商及╱或財團提交發展意向書。

截止招收發展意向書日期為今年９月１７日。

何文田站物業發展項目，座落於九龍內地段第１１２６４號（以下簡稱「地段」），周邊由

忠孝街、佛光街、仁風街及漆咸道北所圍繞，並正分兩期進行發展。

第二期物業發展項目位於港鐵何文田站上蓋，處於地段的西南用地，其住宅樓面面積上限為

５９４００平方米，提供約９００至１０００個住宅單位。（ｃｙ）

