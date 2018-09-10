《經濟通通訊社１０日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，將於明天（１１日）就何文田
站第二期物業發展項目邀請有興趣的發展商及╱或財團提交發展意向書。
截止招收發展意向書日期為今年９月１７日。
何文田站物業發展項目，座落於九龍內地段第１１２６４號（以下簡稱「地段」），周邊由
忠孝街、佛光街、仁風街及漆咸道北所圍繞，並正分兩期進行發展。
第二期物業發展項目位於港鐵何文田站上蓋，處於地段的西南用地，其住宅樓面面積上限為
５９４００平方米，提供約９００至１０００個住宅單位。（ｃｙ）
10/09/2018 17:28
【本港樓市】港鐵：何文田站第二期物業發展項目邀請發展意向
《經濟通通訊社１０日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，將於明天（１１日）就何文田
站第二期物業發展項目邀請有興趣的發展商及╱或財團提交發展意向書。
截止招收發展意向書日期為今年９月１７日。
何文田站物業發展項目，座落於九龍內地段第１１２６４號（以下簡稱「地段」），周邊由
忠孝街、佛光街、仁風街及漆咸道北所圍繞，並正分兩期進行發展。
第二期物業發展項目位於港鐵何文田站上蓋，處於地段的西南用地，其住宅樓面面積上限為
５９４００平方米，提供約９００至１０００個住宅單位。（ｃｙ）
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