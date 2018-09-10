《經濟通通訊社１０日專訊》新維國際控股（０８０８６）宣布，截至６月底止年度，錄得
除稅後虧損不超過１億元。虧損主要由於出售投資已變現虧損約２０１９﹒９萬元，及集團借貸
業務應收貸款減值撥備約２０００萬元所致。
該公司將於本月公布業績。（ｍｗ）
10/09/2018 09:12
【企業盈警】新維國際（０８０８６）料年度虧損不超過１億元
《經濟通通訊社１０日專訊》新維國際控股（０８０８６）宣布，截至６月底止年度，錄得
除稅後虧損不超過１億元。虧損主要由於出售投資已變現虧損約２０１９﹒９萬元，及集團借貸
業務應收貸款減值撥備約２０００萬元所致。
該公司將於本月公布業績。（ｍｗ）
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