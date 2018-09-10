【企業盈警】新維國際（０８０８６）料年度虧損不超過１億元

《經濟通通訊社１０日專訊》新維國際控股（０８０８６）宣布，截至６月底止年度，錄得

除稅後虧損不超過１億元。虧損主要由於出售投資已變現虧損約２０１９﹒９萬元，及集團借貸

業務應收貸款減值撥備約２０００萬元所致。

該公司將於本月公布業績。（ｍｗ）

