【ＩＰＯ反應】消息指美團首兩天錄近１２億元孖展，暫未足額

《經濟通通訊社１１日專訊》本港第二隻「同股不同權」新股－－美團點評（０３６９０）

招股首兩日，孖展認購額尚未足額。綜合市場消息，１６間券商合共借出近１２億元孖展，以其

公開招股集資１７﹒２９億元計，相當於認購額的６７％。

內地餐廳點評平台－美團點評招股價每股介乎６０至７２元，以每手１００股計，入場費為

７２７２﹒５５元。今日截孖展認購，本周三（１２日）截公開認購，預計本月２０日主板掛牌

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