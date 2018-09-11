《經濟通通訊社１１日專訊》白宮發言人桑德斯表示，美國總統特朗普收到北韓領導人金正
恩的來信，信中希望舉行第二次會晤，白宮已經在考慮日程安排。
兩國領導人在６月１２日峰會後一直在商議北韓的核問題，不過峰會被外界批評缺乏具體細
節，沒有明確金正恩是否願意以及如何放棄核武。
桑德斯稱，對於金正恩要求舉行第二次峰會，白宮對此持開放態度，並且已經在進行有關協
調。
她稱，這封信表明金正恩繼續承諾將繼續推行朝鮮半島無核化，亦周日平壤舉行的閱兵儀式
亦顯示出誠意，因為閱兵當中並沒有展示遠程核武。（ｍｎ）
11/09/2018 08:28
【朝鮮局勢】白宮：金正恩再次致函特朗普，希望舉行第二次峰會
《經濟通通訊社１１日專訊》白宮發言人桑德斯表示，美國總統特朗普收到北韓領導人金正
恩的來信，信中希望舉行第二次會晤，白宮已經在考慮日程安排。
兩國領導人在６月１２日峰會後一直在商議北韓的核問題，不過峰會被外界批評缺乏具體細
節，沒有明確金正恩是否願意以及如何放棄核武。
桑德斯稱，對於金正恩要求舉行第二次峰會，白宮對此持開放態度，並且已經在進行有關協
調。
她稱，這封信表明金正恩繼續承諾將繼續推行朝鮮半島無核化，亦周日平壤舉行的閱兵儀式
亦顯示出誠意，因為閱兵當中並沒有展示遠程核武。（ｍｎ）
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