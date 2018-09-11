【貿易開戰】美國及歐盟正進行貿易談，冀最快１１月有初步結果

《經濟通通訊社１１日專訊》美國貿易代表萊特海澤（Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅ

ｒ）與歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Ｃｅｃｉｌｉａ Ｍａｌｍｓｔｒｏｍ），舉行貿易談判，

會後兩人形容氣氛正面。萊特海澤透露，雙方下月將繼續談判，希望最早１１月能夠有初步結果

。

不過，美國與歐盟在汽車及農業方面分歧仍然較大，而歐盟建議的共同取消汽車關稅，美國

總統特朗普認為條件仍然不夠好。（ｍｎ）

