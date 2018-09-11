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11/09/2018 15:25

【油市博奕】俄羅斯能源部長：油組１２月或簽新長期協議

　　《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯能源部長諾瓦克表示，以油組（ＯＰＥＣ）為首的產油
國可能在１２月初簽署一份新的長期合作協議。
　　油組、俄羅斯及其他產油國在６月達成協議，將２０１７年１月起實施的石油減產措施執行
率回歸到１００％，先前由於委內瑞拉及部分國家的產量持續數月不足，導致執行率偏高。
（ｍｎ）

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