《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯能源部長諾瓦克表示，以油組（ＯＰＥＣ）為首的產油
國可能在１２月初簽署一份新的長期合作協議。
油組、俄羅斯及其他產油國在６月達成協議，將２０１７年１月起實施的石油減產措施執行
率回歸到１００％，先前由於委內瑞拉及部分國家的產量持續數月不足，導致執行率偏高。
（ｍｎ）
11/09/2018 15:25
【油市博奕】俄羅斯能源部長：油組１２月或簽新長期協議
《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯能源部長諾瓦克表示，以油組（ＯＰＥＣ）為首的產油
國可能在１２月初簽署一份新的長期合作協議。
油組、俄羅斯及其他產油國在６月達成協議，將２０１７年１月起實施的石油減產措施執行
率回歸到１００％，先前由於委內瑞拉及部分國家的產量持續數月不足，導致執行率偏高。
（ｍｎ）
|剖析天下11/09/2018
新興市現10年最長跌浪
|剖析天下11/09/2018
日本央行 稱長時間內不加息
|FOCUS11/09/2018
【FOCUS】「股王」祭回購 散戶打不死？
|國際動態11/09/2018
瑞典執政黨得票僅41% 料懸峙國會組閣更難
|生財有道10/09/2018
【跌跌不休】港股下行風險高 沽出股票期貨對沖正股下跌風險
|FOCUS10/09/2018
【FOCUS】馬雲急流勇退 防「關鍵人風險」顯遠慮
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰